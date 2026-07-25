Caso Michele Luca Noschese Dj Godzi PIAZZA LIBERTA’ puntata di sabato 25 luglio 2026

Il 19 luglio 2025, un uomo di 35 anni muore in piazza Libertà. Le cause della morte non sono ancora state accertate. Due versioni dei fatti si contrappongono: una parla di incidente, l’altra di evento sospetto. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze. La salma è stata sottoposta ad autopsia. La vicenda resta aperta, nessuna ipotesi esclusa.

Il 19 luglio 2025, il 35enne Michele Luca Noschese perde la vita in circostanze ancora tutte da chiarire, su cui ci sono due versioni profondamente diverse tra loro. Siamo a Ibiza, è il 19 luglio 2025, un anno e una settimana fa. Michele Luca, in arte Dj GODZI, è nel suo appartamento quando alcuni vicini segnalano alla polizia la musica ad alto volume. La Guardia Civil interviene e il giovane Dj, dopo essere stato massacrato di botte e immobilizzato (nella maniera sbagliata) muore. L’autopsia attribuisce la morte a insufficienza cardiorespiratoria acuta, in un contesto di poliassunzione di sostanze. Il medico-legale della famiglia afferma invece che la morte è riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale dell’intervento da parte della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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