Caso Michele Luca Noschese Dj Godzi PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 25 luglio 2026

Il 19 luglio 2025 un uomo di 35 anni è morto in un appartamento a Ibiza. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso, che ancora non sono state chiarite. Due versioni dei fatti sono state fornite, ma nessuna ha ancora ottenuto conferme ufficiali. La vicenda riguarda il caso di Michele Luca Noschese, noto anche come Dj Godzi. La scena del decesso è stata sottoposta a rilievi da parte delle forze dell’ordine. La data di una possibile riapertura di Piazza Libertà è fissata per il 25 luglio 2026.

Il 19 luglio 2025, in un appartamento di Ibiza, il 35enne perde la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Una tragica morte su cui ci sono due versioni profondamente diverse tra loro. Siamo a Ibiza, è il 19 luglio 2025, un anno e una settimana fa. Michele Luca Noschese, in arte Dj GODZI, è nel suo appartamento quando alcuni vicini segnalano alla polizia la musica ad alto volume. La Guardia Civil interviene e Michele Luca, dopo essere stato massacrato di botte e immobilizzato (nella maniera sbagliata) muore. L’autopsia attribuisce la morte a insufficienza cardiorespiratoria acuta, in un contesto di poliassunzione di sostanze. Il medico-legale della famiglia afferma invece che la morte è riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale dell’intervento da parte della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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