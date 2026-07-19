Un anno fa la scomparsa del Dr Michele Luca Noschese noto come DJ Godzi

Il 19 luglio 2025, un DJ di 36 anni originario di Napoli è morto in un appartamento a Ibiza. La sua identità è Michele Luca Noschese, conosciuto come DJ Godzi. La notizia è stata resa nota un anno dopo la scomparsa. La polizia sta indagando sulle cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sulla natura dell’intervento medico. La famiglia del DJ ha confermato la sua morte senza ulteriori commenti.

di Armando Manocchia – Il 19 luglio 2025, in un appartamento di Ibiza, perde la vita Michele Luca Noschese, 36 anni, originario di Napoli e celebre DJ. A un anno di distanza, esistono ancora due versioni ufficiali pUrofondamente diverse su quanto accaduto in quella stanza, entrambe sostenute da presunti fondamenti scientifici. Le autorità spagnole sostengono che sia deceduto per un arresto cardiaco dovuto all’uso di sostanze stupefacenti, in un contesto che, secondo loro, non presenta segni di violenza sul corpo. La famiglia, attraverso la consulenza medico-legale afferma che la morte sia riconducibile a un meccanismo di asfissia da contenzione fisica, con un ruolo cruciale nell’intervento della Guardia Civil. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dj Godzi morto un anno fa a Ibiza, il padre Giuseppe Noschese: «Aspettiamo ancora la verità, confidiamo in una svolta imminente»

Dj Godzi morto ad Ibiza, il papà Giuseppe Noschese: «Mi candiderò a sindaco di Napoli»Un post su Facebook ha annunciato la candidatura di Giuseppe Noschese a sindaco di Napoli.

Temi più discussi: Dj Godzi, il padre: Il tempo non indebolirà la ricerca della verità; Dj Godzi morto un anno fa a Ibiza, il padre Giuseppe Noschese: Aspettiamo ancora la verità, confidiamo in una svolta imminente; Napoli, Giuseppe Noschese scende in campo: Mi candido a sindaco.

A un anno dalla morte di Dj Godzi. Il padre: So esattamente cosa lo ha uccisoMio figlio subì 29 colpi, tre dei quali mortali. Mi sono sempre occupato di traumi e so esattamente cosa ha causato la sua morte, ha dichiarato il padre, il professor Giuseppe Noschese ... napolitoday.it

Dj Godzi, un anno dopo. La famiglia: Fu tortura, arrestate quegli agentiIl 35enne morto a Ibiza dopo una colluttazione con la Guardia Civil: caso archiviato in Spagna, ma in Italia si indaga ancora ... napoli.repubblica.it