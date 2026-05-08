Mercato Napoli scelto l’erede di Lukaku | arriva dalla Serie A il vice Hojlund
Il Napoli ha individuato il nuovo attaccante che affiancherà Rasmus Hojlund nella prossima stagione. L’operazione riguarda un giocatore proveniente dalla Serie A, che prenderà il posto di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi in uscita nella sessione estiva di mercato. La società ha già definito le trattative e si attende l’annuncio ufficiale dell’accordo.
Il Napoli avrebbe già scelto il prossimo attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund e che sostituirà Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, in uscita nella prossima sessione estiva di mercato. Il profilo arriva dalla Serie A. Davis e la ricerca Napoli di un centravanti moderno. Il Napoli scandaglia il mercato offensivo con precisione chirurgica. Non cerca il fenomeno puro, bensì un profilo strutturato e funzionale al progetto tattico. Secondo La Gazzetta dello Sport, Keinan Davis dell’Udinese rientra in questa categoria. L’attaccante inglese possiede qualità che ricordano Romelu Lukaku: capacità di attaccare la profondità, forza nel gioco spalle alla porta, progressione costante verso l’area avversaria.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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