Il Napoli ha individuato il nuovo attaccante che affiancherà Rasmus Hojlund nella prossima stagione. L’operazione riguarda un giocatore proveniente dalla Serie A, che prenderà il posto di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, entrambi in uscita nella sessione estiva di mercato. La società ha già definito le trattative e si attende l’annuncio ufficiale dell’accordo.

Il Napoli avrebbe già scelto il prossimo attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund e che sostituirà Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, in uscita nella prossima sessione estiva di mercato. Il profilo arriva dalla Serie A. Davis e la ricerca Napoli di un centravanti moderno. Il Napoli scandaglia il mercato offensivo con precisione chirurgica. Non cerca il fenomeno puro, bensì un profilo strutturato e funzionale al progetto tattico. Secondo La Gazzetta dello Sport, Keinan Davis dell’Udinese rientra in questa categoria. L’attaccante inglese possiede qualità che ricordano Romelu Lukaku: capacità di attaccare la profondità, forza nel gioco spalle alla porta, progressione costante verso l’area avversaria.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, scelto l’erede di Lukaku: arriva dalla Serie A il vice Hojlund

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