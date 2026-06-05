Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli rimane incerto. Secondo fonti, si valuta la possibilità di cessione, considerando l’ingaggio elevato e l’attuale impostazione dell’attacco con Hojlund come prima punta. Non sono stati annunci ufficiali, ma si discute di una possibile partenza del giocatore. La decisione dipenderà dalle trattative tra le parti coinvolte e dalle valutazioni sulla rosa.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli è uno dei nodi dell’estate, e Alfredo Pedullà ha le idee chiare su come scioglierlo: liberarsi di un ingaggio che, con il reparto offensivo già impostato su un altro nome, non avrebbe più senso. “Scarichi un ingaggio che non giustifica la presenza”. Il ragionamento di Pedullà su Lukaku è netto: “ il Napoli è libero di prendere qualsiasi tipo di decisione, ma io ritengo che quando un attaccante guadagna così tanto e c’hai una prima punta già forte come Hojlund, o prendi un altro attaccante per cambiare modulo, oppure se ti capitano opportunità, alla luce di quanto è successo di trovare una sistemazione, secondo me scarichi un ingaggio importante che non giustificherebbe la presenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Pedullà spinge per l’addio: “Il Napoli può scaricare Lukaku, quell’ingaggio non si giustifica con Hojlund prima punta”

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