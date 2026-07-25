Un nuovo video mostra un uomo disteso a terra con una lunga chiazza di sangue sotto la testa e tracce sul volto. La scena ritrae il 42enne, coperto da un lenzuolo bianco e con le caviglie ancora legate. Un agente della polizia scientifica si avvicina e sposta il lenzuolo, evidenziando la presenza di sangue. La registrazione è stata diffusa come parte delle indagini sul caso.

Abderrahim Fakir è disteso a terra, senza vita, coperto da un lenzuolo bianco e con le caviglie ancora legate. Un’agente della polizia scientifica si avvicina e sposta il lenzuolo: sotto la testa del 42enne si nota una lunga chiazza di sangue. Non solo: il sangue è presente anche sul volto di Fakir. È quanto emerge da un nuovo video girato negli attimi successivi alla morte dell’uomo, deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Le immagini inedite sono state diffuse all’indomani dell’ autopsia effettuata sul corpo del 42enne marocchino. I primi elementi evidenziati parlando di presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, emerge un nuovo video: una lunga chiazza di sangue sotto la testa, tracce anche sul volto

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Um homem de 65 anos entra em uma luta de artes marciais — ele desperta o Sistema Rei do Boxe e nocau

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Con colpevole ritardo consiglio la lettura dell'intervento di @paologiordano sulla terribile morte di Fakir a Bologna. Ha il grande merito di riportare la discussione lì, davanti a quel garage e di poggiare lo sguardo su un'enormità che emerge da quel video treme x.com

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