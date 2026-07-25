Il sindaco di Bologna ha depositato denuncia in Questura a seguito di minacce di morte ricevute sui social network. Le minacce sono arrivate dopo gli scontri in piazza legati alla morte di Abderrahim Fakir. Lepore ha commentato le minacce sui social, sottolineando di aver deciso di agire legalmente. La Polizia sta indagando per identificare gli autori delle minacce.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore si è presentato in Questura per presentare una denuncia-querela dopo le minacce social che hanno seguito la notte di scontri in piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna, dove si legge che l’ufficio legale di Palazzo d’Accursio ha vagliato i messaggi arrivati al primo cittadino: commenti pubblici come “Lepore ti vogliamo come Fakir”, ma anche messaggi privati con minacce di morte, alcune riportanti anche un indirizzo. Per questo motivo, Lepore ha deciso di recarsi in Questura, per la seconda volta dopo aver accompagnato i familiari del 42enne ucciso domenica scorsa, questa volta per denunciare e tutelare se stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Fakir, il sindaco Lepore denuncia gli haters dopo le minacce di morte online

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Caso Fakir: denuncia contro Lepore, tensione altissima

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