Il brigadiere dei carabinieri Walter Lombardi, coinvolto nel caso Fakir, è stato trasferito a Imola. Nei giorni scorsi, aveva commentato un post su social network, scrivendo “bum bum bum” e “uno in meno” in risposta a un intervento sul caso di Abderrahim Fakir. Lombardi aveva anche invocato il Duce nel suo commento. Ora, ha preso servizio in un’altra sede.

Ha già preso servizio altrove il brigadiere dei carabinieri Walter Lombardi, che nei giorni scorsi aveva commentato un post del consigliere comunale di Bologna Detjon Begaj (Coalizione civca) sul caso di Abderrahim Fakir, invocando il Duce, scrivendo `bum bum bum´ e `uno in meno´. Secondo quanto si apprende, infatti, nei suoi confronti è stata avviata una pratica di trasferimento. Dopo che il consigliere aveva segnalato i commenti al suo post, i Carabinieri avevano fatto sapere che l'Istituzione stava «esperendo gli opportuni accertamenti e valuterà il comportamento del militare con il massimo rigore». Al momento il brigadiere, che era in servizio al radiomobile di Bologna, sarebbe stato trasferito sempre all'interno della Città metropolitana, a Imola, dove è già in servizio. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Caso Fakir, carabinieri scrisse sui social «uno di meno»: trasferito a Imola

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