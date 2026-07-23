Caso Fakir nuovo video dalla bodycam di uno degli agenti
Un nuovo video dalla bodycam di uno degli agenti mostra gli ultimi momenti di vita di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. Il filmato fornisce dettagli inediti sulla scena, senza commenti o analisi. La registrazione si aggiunge alle prove raccolte nel procedimento in corso. La causa della morte e le circostanze dell’intervento sono ancora oggetto di indagine.
La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia resta ancora al centro della cronaca. Spunta un nuovo video, dalla bodycam di uno degli agenti, che aggiunge dettagli agli ultimi momenti della vita del 42enne. Servizio di Beatrice Bossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Caso Fakir, nuovo video dalla bodycam di uno degli agenti
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