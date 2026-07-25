Un brigadiere dei carabinieri è stato trasferito a Imola dopo aver commentato un post sui social network. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva scritto sui social “uno in meno” e “bum bum bum” in riferimento a un caso di Abderrahim Fakir, commentando un post di un consigliere comunale. Il militare aveva già preso servizio in una nuova località. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato le ragioni del trasferimento.

Ha già preso servizio altrove il brigadiere dei carabinieri Walter Lombardi, che nei giorni scorsi aveva commentato un post del consigliere comunale di Bologna Detjon Begaj (Coalizione civca) sul caso di Abderrahim Fakir, invocando il Duce, scrivendo `bum bum bum´ e `uno in meno´. Secondo quanto si apprende, infatti, nei suoi confronti è stata avviata una pratica di trasferimento. Dopo che il consigliere aveva segnalato i commenti al suo post, i Carabinieri avevano fatto sapere che l'Istituzione stava «esperendo gli opportuni accertamenti e valuterà il comportamento del militare con il massimo rigore». Al momento il brigadiere, che era in servizio al radiomobile di Bologna, sarebbe stato trasferito sempre all'interno della Città metropolitana, a Imola, dove è già in servizio. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Caso Fakir, carabiniere scrisse sui social «uno di meno»: trasferito a Imola

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