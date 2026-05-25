Intercettazioni in carcere e colloqui con i difensori | la Procura Generale di Perugia apre un’inchiesta interna
La Procura Generale di Perugia ha avviato un’inchiesta interna riguardante intercettazioni in carcere e colloqui tra detenuti e difensori. L’indagine riguarda presunte violazioni del segreto professionale e l’uso di strumenti di intercettazione durante incontri riservati. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’indagine. L’obiettivo è verificare eventuali irregolarità nel rispetto delle norme sul diritto di difesa e sulla riservatezza in ambito penitenziario.
Un caso delicato che mescola diritto di difesa, segreto professionale e intercettazioni in ambiente carcerario. La Procura generale di Perugia ha reso noto, con un comunicato stampa di aver avviato accertamenti su presunte intercettazioni abusive di colloqui tra un’avvocata indagata e il suo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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