Caserma dei pompieri di Ostia | Soluzioni temporanee insufficienti serve un tavolo con i Ministeri

La caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia è ancora in attesa di interventi definitivi, mentre le soluzioni temporanee adottate finora sono considerate insufficienti. Le autorità locali chiedono un tavolo di confronto con i Ministeri competenti per affrontare in modo più efficace le criticità. La discussione con il Municipio X riguarda la sicurezza e i lavori urgenti necessari per migliorare le condizioni dell’edificio.

Ostia, 25 luglio 2026 – “È molto positiva l’interlocuzione avviata con il Municipio X sulla situazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia ( leggi qui ). Ora, però, è necessario che intervengano con rapidità anche Roma Capitale e i Ministeri competenti”. Lo dichiara in una nota la FP CGIL Roma-Lazio. Ostia, caserma dei vigili del fuoco: presidio trasferito temporaneamente a Castel Porziano Il Consiglio del Municipio X, che insiste sul litorale romano, si è riunito in seduta straordinaria per discutere della sede dei Vigili del Fuoco di via Celli, dichiarata inagibile da quasi due mesi ( leggi qui ). Fin dalle prime ore abbiamo... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Caserma dei pompieri di Ostia: Soluzioni temporanee insufficienti, serve un tavolo con i MinisteriLa Cgil: Serve una struttura idonea a ospitare stabilmente il presidio, garantendo condizioni di lavoro adeguate e un servizio efficiente. E pressa Roma Capitale ... ilfaroonline.it

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