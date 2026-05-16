In diverse città italiane, i centri storici rappresentano un problema costante, spesso confrontati con la mancanza di spazi di sosta adeguati e con la necessità di interventi di riqualificazione. Recentemente, si è deciso di destinare la caserma dei pompieri alla realizzazione di nuovi parcheggi, mentre le tasse rimarranno invariate. Questa scelta si inserisce in un quadro di interventi per migliorare la vivibilità e la fruibilità delle aree centrali, che negli anni sono state oggetto di interventi di riqualificazione urbana.

1. Il problema dei centri storici riguarda tante città italiane. In questi anni abbiamo cercato di valorizzarlo tramite rigenerazione urbana, decoro pulizia e illuminazione pubblica. Abbiamo incentivato le politiche per i residenti e lavoriamo per riempire le botteghe sfitte. Il piano sosta? Dovrà essere revisionato ancora: la caserma dei vigili del fuoco, una volta liberata in favore della nuova, accoglierà nuovi parcheggi. 2. Continuiamo a puntare su polifunzionalità e destagionalizzazione. In autodromo vengono investiti dieci milioni sui 250 città per la città. E ci sono dentro contributi regionali, statali ed europei. La F1 è una grande sfida, bisogna continuare a investire per far trovare il contenitore pronto ed essere competitivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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