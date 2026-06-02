Furto alla caserma dei pompieri | Hanno rubato attrezzi fondamentali per i soccorsi
Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, ignoti hanno rubato attrezzi fondamentali per i soccorsi dalla caserma dei vigili del fuoco volontari di Arco. Il danno economico stimato si aggira tra i 40 e i 50 mila euro. Sul posto sono stati trovati segni di effrazione, e alcuni strumenti di lavoro sono scomparsi. La polizia indaga per identificare i responsabili.
Si aggira tra i 40 e i 50mila euro il danno economico conseguente a un furto commesso da ignoti ai danni della caserma dei vigili del fuoco volontari di Arco nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2026. A sparire, secondo le prime informazioni condivise in una nota dei pompieri, diverse. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Furto da 50mila euro alla caserma dei vigili del fuoco di Arco x.com
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