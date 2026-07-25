È stata inaugurata questa mattina la Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino, aperta 24 ore su 24 e sette giorni su sette. La struttura ospita ambulatori specialistici e garantisce la continuità assistenziale. La cerimonia di apertura ha visto la presenza del presidente della Regione. La nuova struttura mira a rafforzare il modello di sanità territoriale e a offrire servizi più accessibili ai cittadini.

Arezzo, 25 luglio 2026 – . La struttura aperta 7 giorni su 7, H24, con ambulatori specialistici e continuità assistenziale ridisegna e rafforza il modello di sanità territoriale Inaugurata stamani la Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani. Un investimento da 1,8 milioni di euro provenienti da fondi PNRR che ha permesso di rinnovare gli spazi della struttura di via Madonna del Rivaio dotandoli di nuovi servizi che garantiscono un'offerta sanitaria sempre più vicina ai cittadini. I nuovi spazi sono stati creati grazie all’intervento di ristrutturazione che ha interessato circa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità Hub di Castiglion Fiorentino, taglio del nastro con il presidente della Regione Eugenio Giani

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