Carta del Docente 2026 bonus da 383 euro | come ottenerlo e dove spenderlo

Da scuolalink.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Carta del Docente 2026 offre un bonus di 383 euro, inferiore di 117 euro rispetto all’anno precedente, e coinvolge oltre un milione di beneficiari. Non è necessario presentare domanda, poiché il credito viene automaticamente accreditato nel portafoglio elettronico. Per utilizzarlo, è sufficiente creare dei buoni digitali da spendere presso esercenti convenzionati. La carta permette di acquistare materiali didattici, libri e corsi di formazione.

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La Carta del Docente 2026 vale 383 euro, 117 in meno rispetto al passato, ma raggiunge oltre un milione di beneficiari. Nessuna domanda da presentare: il credito si trova nel portafoglio elettronico e si usa creando appositi buoni digitali.Carta del Docente 2026, il bonus scende a 383 euro: come ottenerlo e dove spenderloMeno risorse per ciascun insegnante, ma una platea più ampia di beneficiari. È questa la principale novità della Carta del Docente 2026, lo strumento destinato a sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale scolastico. Per l’anno scolastico 20252026, il valore del bonus è stato fissato a 383 euro, con una riduzione di 117 euro rispetto ai 500 euro delle precedenti edizioni. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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