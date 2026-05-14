Carta docente 2025 26 bonus da 383 euro | chi ne ha diritto cosa si può comprare e limiti per pc e software Pubblicato il DECRETO

È stato pubblicato il decreto n. 59 del 31 marzo, che stabilisce le modalità di assegnazione della Carta del docente per l’anno scolastico 20252026. La carta elettronica prevede un bonus di 383 euro destinato al personale docente, con regole precise su cosa si può acquistare e i limiti relativi a computer e software. Sul sito ufficiale dedicato alla Carta del docente sono disponibili tutte le informazioni riguardanti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della cifra.

Sul sito della Carta del docente è stato pubblicato il decreto n. 59 del 31 marzo, che disciplina criteri e modalità di assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Carta docente 202526, bonus da 383 euro: chi ne ha diritto, cosa si può comprare e limiti per pc e software. Pubblicato il DECRETO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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