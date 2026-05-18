Per l’anno scolastico 20252026, l’importo della Carta Docente sarà di 383 euro, una cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la platea dei beneficiari si amplia, includendo anche i docenti precari che potranno usufruire del bonus per attività di formazione e aggiornamento professionale. La misura riguarda sia il personale con contratto a tempo indeterminato sia quello con contratti a tempo determinato, garantendo a quest’ultimo l’accesso alle risorse dedicate alla crescita professionale.

Per il 20252026 cala l’importo ma si amplia la platea: anche i docenti precari avranno accesso alla Carta Docente per formazione e aggiornamento. Per l’anno scolastico 20252026 la Carta del Docente non avrà più l’importo storico di 500 euro, ma sarà pari a 383 euro per ciascun docente avente diritto. La riduzione dell’importo è legata principalmente all’estensione della misura anche ai docenti con supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, dopo anni di battaglie giudiziarie e pronunce favorevoli dei tribunali italiani ed europei. Si tratta comunque di una svolta importante sul piano del principio di uguaglianza: anche i docenti precari, infatti, svolgono le stesse funzioni educative e formative dei colleghi di ruolo e non possono essere considerati lavoratori “di serie B”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Carta Docente ridotta a 383 euro: bonus esteso ai precari

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Carta del docente attiva dal 9 marzo con un bonus di 383 euro

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