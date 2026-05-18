Carta Docente ridotta a 383 euro | bonus esteso ai precari
Per l’anno scolastico 20252026, l’importo della Carta Docente sarà di 383 euro, una cifra inferiore rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la platea dei beneficiari si amplia, includendo anche i docenti precari che potranno usufruire del bonus per attività di formazione e aggiornamento professionale. La misura riguarda sia il personale con contratto a tempo indeterminato sia quello con contratti a tempo determinato, garantendo a quest’ultimo l’accesso alle risorse dedicate alla crescita professionale.
Per il 20252026 cala l’importo ma si amplia la platea: anche i docenti precari avranno accesso alla Carta Docente per formazione e aggiornamento. Per l’anno scolastico 20252026 la Carta del Docente non avrà più l’importo storico di 500 euro, ma sarà pari a 383 euro per ciascun docente avente diritto. La riduzione dell’importo è legata principalmente all’estensione della misura anche ai docenti con supplenza al 30 giugno e al 31 agosto, dopo anni di battaglie giudiziarie e pronunce favorevoli dei tribunali italiani ed europei. Si tratta comunque di una svolta importante sul piano del principio di uguaglianza: anche i docenti precari, infatti, svolgono le stesse funzioni educative e formative dei colleghi di ruolo e non possono essere considerati lavoratori “di serie B”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Carta del docente attiva dal 9 marzo con un bonus di 383 euro
Sullo stesso argomento
Carta del docente, il M5S attacca il taglio del bonus e i ritardi nell’attivazione: importo sceso a 383 euro mentre la misura viene estesa anche ai precari e al personale educativoIl capogruppo del M5S in Commissione Cultura alla Camera, Antonio Caso, ha contestato in Aula la gestione della Carta del docente, sostenendo che la...
Carta docenti 2025-2026: bonus ridotto a 383 euro, ma via libera ai precari. Le nuove regoleIl 5 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha presentato alle organizzazioni sindacali lo schema di decreto relativo alla Carta...
Carta docente da 383 euro per il 2025/26. Indicazioni operative Ministero per somme che non saranno spese entro il 31 agostoCarta docente: l'URP del Ministero dell'Istruzione e del Merito sintetizza in una slide le indicazioni operative per l'a.s. 2025/26. orizzontescuola.it
Carta del Docente 2025/2026: pubblicato il decreto che riduce le risorse del bonus da 500 a 383 euroEmanato finalmente il decreto che disciplina la Carta del Docente per l'anno scolastico in corso. Se da un lato si registra l’allargamento della platea a precari e personale educativo, dall'altro si c ... flcgil.it