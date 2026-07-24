Due sorelle di 23 e 19 anni hanno avvistato un orso bruno a circa 15 metri durante una vacanza sulle Orobie. Le ragazze, accompagnate dalla madre, hanno descritto l'animale come gigantesco e bellissimo, e hanno riferito che, dopo averle sentite, l’orso si è allontanato. L’incontro ravvicinato si è verificato durante un’escursione e ha lasciato un ricordo indelebile nelle giovani.

Torneranno a Lucca con il ricordo di una vacanza memorabile sulle Orobie, Alìa e Jana Marano, due ragazze di 23 e 19 anni a cui, in compagnia della mamma Ilka, è toccata una delle esperienze più incredibili che possano capitare: un incontro ravvicinato con l’orso bruno. Affrontato con tutta la freddezza, ma anche lo stupore del caso. «Siamo state fortunate», ammettono all’unisono il giorno dopo, con la voce che tradisce ancora scariche di adrenalina. Fosse successo in qualche parco dell’Abruzzo o del Trentino la meraviglia sarebbe stata relativa (la paura sempre tanta), ma il plantigrado, identificato successivamente da un esperto come un subadulto maschio particolarmente agile e vigoroso (un giovanotto, insomma) si è palesato a Pagliari, frazione di Carona, 1. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Carona, orso avvistato da due sorelle: «Era a 15 metri, gigantesco e bellissimo. Ci ha sentite e se n'è andato»

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Orso avvistato a Carona, due escursioniste a pochi metri dall’animale - Il videoL’animale è stato avvistato giovedì mattina 23 luglio in località Pagliari, vicino a una cascata. Le giovani sono rimaste immobili mentre la madre filmava la scena. ecodibergamo.it