Due ragazze di 23 e 19 anni, residenti a Lucca, hanno avuto un incontro ravvicinato con un orso a Carona. La madre, che si trovava più indietro sul sentiero, ha ripreso l'animale da una distanza maggiore. Il video mostra l'orso mentre si trova vicino alle due giovani, che si sono trovate a breve distanza dall'animale durante l'escursione. Nessuna delle tre ha riportato ferite.

Alìa e Jana Marano, due ragazze di 23 e 19 anni, di Lucca, hanno avuto un incontro ravvicinato con l'orso a Carona. La loro mamma Ilka, che si trovata indietro sul sentiero, è riuscita a filmarlo ma più da lontano. «È passato in mezzo a noi due di corsa - il racconto delle ragazze - Poi velocissimo con tre balzi ha attraversato il ruscello ed ha iniziato ad arrampicarsi con un’agilità impressionante su una parete tanto ripida da sembrare verticale». . 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Carona, il video dell'orso incrociato a distanza ravvicinata da mamma e figlie

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