Caro carburanti vertice Meloni-Giorgetti | in arrivo nuovo decreto

Il governo sta considerando un nuovo decreto per fermare l’aumento dei prezzi dei carburanti, che hanno superato i due euro al litro. La discussione avviene durante un vertice tra i ministri competenti, con l’obiettivo di contenere le variazioni dei costi. Tra le soluzioni valutate ci sono anche le accise mobili, strumenti che modificano temporaneamente le tasse sui carburanti. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata.

Iprezzi dei carburantinon si fermano, superano la soglia psicologica dei due euro, e il governo studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l’attuazione delle accise mobili. Un dossier spinoso che è stato oggetto di un incontro tra il presidente del Consiglio,Giorgia Melonicon il ministro dell’Economia,Giancarlo Giorgetti. Sul tavolo del vertice, da quanto emerso da fonti di Palazzo Chigi, la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo “sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili” ed altri incontri sono previsti nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Caro-carburanti, Meloni e Giorgetti valutano il ritorno delle accise mobili

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