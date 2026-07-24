Il governo sta considerando di modificare le accise mobili per ridurre gli aumenti dei prezzi dei carburanti. Oggi si è svolto un incontro tra la premier e il ministro dell'Economia, incentrato sulla questione del caro carburanti. La discussione fa parte delle attività del governo per affrontare i problemi legati ai prezzi dei carburanti e alla sicurezza stradale. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata al momento.

AGI - Il governo torna a valutare il meccanismo delle accise mobili per attenuare gli aumenti per gli automobilisti. Lo hanno riferito fonti di palazzo Chigi, spiegando che oggi c'è stato un confronto tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia sul caro carburanti. Per quanto riguarda le accise mobili i dati sugli incassi di luglio dovrebbero arrivare verso l'8 agosto, possibile quindi che si dovrà procedere con un nuovo taglio delle accise trovando risorse da qualche altra parte. La premier e il responsabile del Mef sono concentrati sulle possibili iniziative da adottare, a partire comunque dalla possibilità di utilizzare l'extragettito Iva generato dall'aumento dei prezzi per alleggerire il peso fiscale sui carburanti. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Governo al lavoro tra caro carburanti e sicurezza. Incontro Meloni-Giorgetti

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Intervento del governo contro il caro carburante

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