vertice meloni giorgetti governo verso un nuovo decreto carburanti

Il Governo sta preparando un nuovo decreto legge per ridurre le accise sui carburanti. La misura prevede di riattivare le accise mobili, un meccanismo che permette di modificare temporaneamente le tasse sui carburanti. Tuttavia, con l’extragettito di giugno, questa misura potrebbe offrire un risparmio limitato. Per prolungare gli sconti, si stanno cercando coperture finanziarie alternative. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore.

Sui tavoli del Governo potrebbe arrivare presto il quinto decreto legge per tagliare le accise dei carburanti. Per finanziare gli sconti sarà riattivato il meccanismo delle accise mobili: che però, con l’extragettito di giugno, può offrire un aiuto poco più che simbolico, e andrà quindi rafforzato con coperture alternative. Nell’attesa che, ad agosto, entri in campo l’Iva, più consistente, incassata a luglio. Dopo giorni di esitazione, la corsa continua dei prezzi e il pressing insistente delle opposizioni spingono il Governo ad accelerare. Ieri, come fatto filtrare da Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno avuto un lungo confronto telefonico da cui è emersa l’esigenza di intervenire al più presto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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