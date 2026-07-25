Caro carburanti vacanze a rischio | per un pieno fino a 40 euro in più

Con il costo dei carburanti alle stelle le vacanze rischiano di diventare un lusso per pochi. Rispetto al luglio del 2025, quando la benzina costava in media 1,725 euro al litro, oggi un pieno da 50 litri pesa 12 euro in più. E nei distributori più cari della provincia il salasso supera i 40 euro rispetto ad un anno fa. Nei distributori più convenienti per un pieno servono 85-87 euro, nei più cari si sfiorano i 128 euro. Una vacanza a poche centinaia di chilometri da Brescia «erode» a a una famiglia 200-250 euro solo di carburante: soldi che dovevano servire per una cena fuori, per un regalo ai ragazzi, magari per un giorno in più di pernottamento. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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