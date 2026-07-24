Prezzi carburanti | benzina e diesel da record fino a 14 euro in più per un pieno

I prezzi di benzina e diesel stanno raggiungendo i livelli più alti dell'anno, con un aumento fino a 14 euro per un pieno. Questo incremento si verifica mentre le famiglie si preparano a partire per le ferie estive. I dati indicano che i costi dei carburanti continuano a salire, senza segnali di stabilizzazione nel breve termine.

Nel momento in cui le famiglie iniziano a pianificare gli spostamenti per le ferie estive, non si arresta la crescita dei prezzi dei carburanti, che si apprestano a raggiungere il prezzo più alto di tutto l'anno. Secondo i dati raccolti dall'Osservaprezzi del Ministero degli Interni e del Made in Italy, venerdì 24 luglio lungo la rete stradale nazionale il prezzo medio della benzina alla pompa è di 1,968 eurolitro, segnando una crescita di +11 millesimi rispetto al giorno precedente. Un valore che tocca il livello massimo del 2026, raggiunto il 25 maggio scorso, e che si prevede in continua crescita. Stessa prospettiva è quella del... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Prezzi carburanti al rialzo, diesel anche oltre 2 euro al litro

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