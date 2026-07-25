Caro carburanti il gasolio supera il picco storico | +14,5% in tre settimane

Il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico di marzo 2022, con un incremento del 14,5% nelle ultime tre settimane. L’aumento è legato all’aumento delle tasse sul carburante e alle tensioni nello Stretto di Hormuz. Le quotazioni finali alle pompe sono salite di conseguenza, influenzate dai fattori internazionali e fiscali. La situazione ha portato a un incremento dei costi per i consumatori e le aziende di trasporto.

L'aumento delle tasse sul gasolio e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno facendo salire i prezzi finali alle pompe di rifornimento. Il gasolio ha superato il picco storico di marzo 2022, aumentando del 14,5% in tre settimane. Senza lo sconto sulle accise in alcune regioni è stata superata la soglia dei 2,20 euro al litro. Non va molto meglio alla benzina. Le ripercussioni ricadono sui cittadini, alcuni dei quali non potranno permettersi le vacanze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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