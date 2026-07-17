I prezzi dei carburanti in Italia sono aumentati nuovamente, con il gasolio che ha superato i 2 euro al litro e anche la benzina ha registrato un incremento. Lo stop agli sconti sulle accise ha portato a nuovi rincari, facendo salire i costi alla pompa. La variazione interessa sia le grandi città che le aree rurali, influenzando i consumatori e i trasporti. I prezzi sono in crescita dopo la fine delle agevolazioni fiscali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prezzi in crescita dopo la fine dello sconto sulle accise. Continua la corsa dei prezzi dei carburanti in Italia. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy confermano che il gasolio ha superato la soglia dei 2 euro al litro anche sulla rete stradale ordinaria, mentre anche la benzina registra nuovi aumenti. A incidere sull’impennata dei prezzi è soprattutto la fine del taglio delle accise, entrata in vigore dopo il 3 luglio, a cui si aggiunge il rialzo delle quotazioni internazionali del petrolio. Il Brent, riferimento per il mercato europeo, ha infatti registrato un incremento di circa il 18% rispetto all’inizio del mese, con inevitabili ripercussioni sui costi alla pompa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Dayitalianews.com - Carburanti, nuovi rincari: il gasolio supera i 2 euro al litro e aumenta anche la benzina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caro benzina anche a Prato il diesel supera i 2 euro al litro

Notizie e thread social correlati

Carburanti, ecco i prezzi alla pompa. Senza sconto accise, benzina a 2 euro al litro e gasolio a 2,12I prezzi dei carburanti alla pompa sono di circa 2 euro al litro per la benzina e 2,12 euro per il gasolio, senza sconto sulle accise.

Caro carburanti, benzina supera quota 1,9 euro al litro: prima volta in due anni?Il prezzo della benzina sta continuando a salire e oggi, 5 maggio, ha superato per la prima volta da due anni la soglia di 1,9 euro al litro.

Temi più discussi: Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i dati; Carburanti, rincari senza fine i consumatori: tornino gli sconti; Prezzi carburanti, nuovi rincari; Continuano i rincari dei carburanti, benzina self a 1,877 euro, diesel a 1,985.

Carburanti, nuovi rincari: diesel oltre 2 euro al litro e benzina in aumento ift.tt/q7cSdQR x.com

Prezzo diesel e benzina, nuovi aumenti dei carburanti: i datiIn Italia, stando ai dati del Mimit degli ultimi giorni, il gasolio ha ufficialmente superato la barriera dei 2 euro al litro anche sui distributori delle strade ordinarie. Ma salgono anche i prezzi d ... tg24.sky.it

Carburanti, nuovi rincari anche in Puglia: il diesel torna a superare i 2 euro al litroEra ciò che si temeva: la tregua Usa-Iran annunciata da Trump è stata brevissima. E con la tensione crescente in medio Oriente, salgono i prezzi dei carburanti per effetto ... quotidianodipuglia.it

Porto: riapre il distributore nautico, carburanti tra i più convenienti d'Italia reddit