Caro carburanti il gasolio supera il picco storico di marzo 2022 | +14,5% in tre settimane Governo immobile di fronte alla stangata

Il prezzo del gasolio ha superato il massimo storico di marzo 2022, segnando un aumento del 14,5% in tre settimane. Le quotazioni dei carburanti sono arrivate a livelli di allarme a causa della crisi in Medio Oriente. Venerdì, il costo del gasolio ha raggiunto cifre mai viste prima. Il governo non ha adottato misure per contenere la crescita dei prezzi. La situazione si riflette sui prezzi alla pompa, che continuano a salire senza interventi ufficiali.

La crisi in Medio Oriente fa schizzare le quotazioni dei carburanti a livelli da allarme rosso. Il gasolio non era mai costato così tanto. Venerdì il prezzo medio del pieno in modalità self service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto secondo i dati dell’ Osservatorio prezzi del Mimit i 2,161 euro al litro, superando il precedente picco di 2,154 euro registrato il 14 marzo 2022, poco dopo dopo l’ invasione russa dell’Ucraina. Anche la benzina continua a salire, attestandosi a 1,968 euro al litro, mentre in autostrada i prezzi sono ancora più elevati: 2,228 euro per il gasolio e 2,059 euro per la benzina. La corsa dei prezzi, che hanno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caro carburanti e cantieri. Dopo la bolla Superbonus c’è la stangata sul gasolio: "Le aziende allo stremo"Le aziende del settore edile segnalano difficoltà crescenti a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio, che ha provocato un rallentamento nei...

Il petrolio a tre cifre fa paura: è allarme caro carburanti. Il governo apre alle accise mobiliIl prezzo del petrolio ha superato i 100 dollari al barile, causando preoccupazione sui costi dei carburanti.

Temi più discussi: Caro-carburanti, il gasolio sfiora 2,7 euro al litro; Caro carburante, il diesel dei record corre oltre i 2,1 euro in Italia; Mimit: salgono i prezzi dei carburanti, il gasolio di nuovo sopra i 2 euro; Caro carburanti: perché aumentano i prezzi di benzina e diesel e cosa può succedere.

Caro carburanti, Sicilia tra le regioni più care: il gasolio vola oltre i 2,17 euro al litro dedalomultimedia.org/sezioni/econom… x.com

Caro carburanti, il diesel vola: la stangata estiva sui carburanti è servitaI prezzi di benzina e diesel continuano a salire mentre milioni di italiani si preparano alle vacanze. Il gasolio è aumentato fino al 15% in tre settimane e un pieno costa quasi 14 euro in più ... motorbox.com

Prezzi carburanti: batosta benzina e diesel. E per lo sconto c'è da aspettareVola il costo di 'verde' e gasolio alla pompa. Consumatori all'attacco: Presi in giro dal governo, 1 euro in 24 ore. Ma per le accise mobili è tutto rimandato a agosto ... auto.it