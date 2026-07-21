Il prezzo del gasolio self sulla rete stradale ha superato i 2,10 euro al litro, attestandosi a 2,107 euro, mentre in autostrada è salito a 2,181 euro. La crescita dei costi è stata segnalata come un elemento che mette sotto pressione le imprese del settore. La variazione si riferisce ai prezzi medi rilevati in diverse aree di distribuzione. Non ci sono indicazioni di variazioni immediate o interventi ufficiali sui prezzi.

ROMA – Il prezzo medio del gasolio self sulla rete stradale ha superato la soglia dei 2,10 euro, raggiungendo 2,107 euro al litro, mentre in autostrada è salito a 2,181 euro. Anche la benzina continua a crescere, attestandosi a 1,942 euro sulla rete stradale e a 2,032 euro in autostrada. In alcune aree del Paese il costo del diesel è ancora più elevato: nella provincia autonoma di Bolzano la media raggiunge 2,144 euro al litro, in Sicilia 2,142 euro e in Friuli-Venezia Giulia 2,133 euro. Seguono Calabria, con 2,119 euro, Basilicata, con 2,118 euro, e Campania, con 2,115 euro. È quanto rileva CNA Fita sottolineando il rapido esaurimento della tregua registrata all’inizio del mese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - Carburanti, Cna Fita: gasolio oltre 2,10 euro, la corsa dei prezzi mette in crisi le imprese

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Caro carburanti: autotrasportatori bellunesi in difficoltà

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