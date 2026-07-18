Il prezzo del gasolio ha raggiunto quasi 2,7 euro al litro in alcune regioni, secondo una mappa regionale diffusa dal Codacons. I rincari sui carburanti continuano a crescere, portando i prezzi ai massimi storici. La variazione si osserva su tutto il territorio, con aumenti significativi rispetto ai valori precedenti. La differenza tra le aree è evidente, con alcune zone che registrano prezzi più alti di altre.

L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa, con il gasolio che in alcuni casi arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati tra ieri e oggi dagli impianti sparsi lungo la Penisola e pubblicati sull'apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti. I record al self service Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d'Italia sono praticati da un distributore di Milano, che vende la benzina a 2,635 euro al litro e il gasolio a 2,695 euro al litro; sempre nel capoluogo lombardo, un altro impianto vende il diesel a 2,442 euro al litro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Caro-carburanti, il gasolio sfiora 2,7 euro al litro: il Codacons fa la mappa regionale dei rincari

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Caro carburanti, prezzi in salita nelle Marche: CNA lancia lallarme

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