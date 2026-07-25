Caro benzina a Milano vola oltre i 2 euro Schlein | E Meloni tace Il ministro Urso invoca azioni Appendino | Ben svegliato

A Milano il prezzo della benzina supera i 2 euro al litro. Il ministro delle imprese ha chiesto interventi per contenere i rincari, mentre un’altra rappresentante politica ha commentato ironicamente la situazione. La maggioranza si sta concentrando su questioni di sicurezza, lasciando il problema dei costi dei carburanti in secondo piano. Nel frattempo, il governo ha promosso una riforma che semplifica le procedure per imputare i minorenni in ambito penale.

Mentre il governo sbandiera l’ultima riforma che rende più facile imputare i minorenni e la maggioranza si concentra sull’inseguimento del generale Vannacci, sul tavolo di Giorgia Meloni esplode il tema del caro carburante. Solo ieri la presidente del Consiglio ha visto il ministro Giancarlo Giorgetti per valutare nuovi interventi, ma intanto la benzina solo a Milano è volata oltre i 2,6 euro al litro in un distributore della zona di via Correggio (ma supera i due euro nella maggior parte degli impianti). La segretaria Pd Elly Schlein ha criticato il silenzio della leader Fdi: “Ci ha abituati a commentare qualsiasi vicenda, ma su questo non ha detto una parola”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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