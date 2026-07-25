Oggi a Milanello si è tenuto un incontro tra il managing partner del fondo RedBird, proprietario del club, e quattro dirigenti, con una decisione che ha sorpreso molti. Contestualmente, Gerry Cardinale ha scelto di partecipare a un vertice insieme a un allenatore, come aveva fatto in passato un noto imprenditore italiano. La riunione ha coinvolto varie figure del club, senza dettagli specifici sulle decisioni prese.

Gerry Cardinale come Silvio Berlusconi. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan abbia voluto seguire l'esempio storico del Cavaliere. Nei giorni scorsi, infatti, invece di soggiornare nel lussuoso hotel in centro a Milano utilizzato in passato durante le sue visite in Italia, il patron ha scelto di dormire direttamente all'interno del centro sportivo di Milanello. Cardinale è arrivato in Italia da Los Angeles (U.S.A.) nella mattinata di giovedì, dirigendosi immediatamente verso il quartier generale rossonero. Ha varcato il cancello d'ingresso poco dopo le ore 09:00 per assistere in prima persona all'allenamento del mattino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Berlusconi.

© Pianetamilan.it - Cardinale come Berlusconi: la scelta a sorpresa a Milanello e il vertice con Amorim e 4 dirigenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, Cardinale a Milanello: vertice mercato con dirigenza e Amorim, sabato sfida al CelticGerry Cardinale è stato visto a Milanello durante un incontro con la dirigenza e l’allenatore, in vista della prossima stagione.

Milan, Cardinale oggi a Milanello: vertice mercato con dirigenza e Amorim, sabato sfida al CelticOggi a Milanello si è svolto un incontro tra la dirigenza, il tecnico e Gerry Cardinale, con focus sul mercato.

Temi più discussi: Cardinale, notte a Milanello, come Berlusconi. Poi saluti e via (non in elicottero...); Cardinale a Milanello nella stanza di Berlusconi: il nuovo Milan tra cessioni e rinnovi; Il Milan va all’assalto di Mazraoui: è perfetto per Amorim; Zapelloni: Viene da chiedersi dove fosse Cardinale quando a gennaio non aprì la cassa per Allegri in testa alla classifica.

Cardinale a Milanello come Berlusconi Le news -) milanworld.net/threads/cardin… #Milan #Cardinale #Calcio #News x.com

Cardinale, notte a Milanello, come Berlusconi. Poi saluti e via (non in elicottero...)Il patron rossonero ha lasciato il centro sportivo mentre la squadra si allenava. Non la seguirà nella tournée asiatica ma sarà sempre in contatto con Amorim ... msn.com

Cardinale a Milanello nella stanza di Berlusconi: il nuovo Milan tra cessioni e rinnoviPassa molto tempo nel centro sportivo. E dorme nella stanza del più grande presidente rossonero. Ieri lungo vertice di mercato ... tuttosport.com