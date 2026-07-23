Milan Cardinale a Milanello | vertice mercato con dirigenza e Amorim sabato sfida al Celtic

Gerry Cardinale è stato visto a Milanello durante un incontro con la dirigenza e l’allenatore, in vista della prossima stagione. La squadra si prepara alla sfida contro il Celtic, programmata per sabato. Nei piani del club, questa stagione è vista come un’occasione di riscatto, con il coinvolgimento diretto del presidente nel processo di mercato. La presenza di Cardinale si inserisce in un quadro di rinnovamento e obiettivi ambiziosi.

Il Milan avanza inesorabile verso la nuova stagione, che nei programmi rossoneri è quella del riscatto: Gerry Cardinale, come aveva annunciato nella conferenza di presentazione di Amorim, è sempre più presente. Il patron è sbarcato oggi a Milanello, per fare il punto del mercato in entrata e in uscita, insieme al tecnico e alla coppia Bobby Gardiner-Hendrick Almstadt. Intanto, il gruppo squadra attende il rientro dei reduci dai Mondiali lavorando in vista della prima uscita stagionale, l'amichevole in programma sabato 25 luglio a Celtic Park contro i padroni di casa prima della partenza per l'Australia per la classica tournèe estiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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