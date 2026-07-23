Oggi a Milanello si è svolto un incontro tra la dirigenza, il tecnico e Gerry Cardinale, con focus sul mercato. La riunione ha coinvolto anche l’allenatore, mentre si discuteva delle strategie per la prossima stagione. Sabato il club affronterà il Celtic in una partita amichevole. Cardinale ha partecipato alla riunione, confermando il suo interesse per il settore sportivo e il rafforzamento della squadra.

Il Milan avanza inesorabile verso la nuova stagione, che nei programmi rossoneri è quella del riscatto: Gerry Cardinale, come aveva annunciato nella conferenza di presentazione di Amorim, è sempre più presente. Il patron è sbarcato oggi a Milanello, per fare il punto del mercato in entrata e in uscita, insieme al tecnico e alla coppia Bobby Gardiner-Hendrick Almstadt. Intanto, il gruppo squadra attende il rientro dei reduci dai Mondiali lavorando in vista della prima uscita stagionale, l'amichevole in programma sabato 25 luglio a Celtic Park contro i padroni di casa prima della partenza per l'Australia per la classica tournèe estiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, Cardinale oggi a Milanello: vertice mercato con dirigenza e Amorim, sabato sfida al Celtic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AMORIM ARRIVA A MILANELLO E INCONTRA CARDINALE @MilanNewsofficial

Notizie e thread social correlati

Milan, blitz di Cardinale a Milanello: c'è il vertice di calciomercato con AmorimQuesta mattina, Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, è arrivato in auto al centro sportivo di Milanello.

Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello. Piace Karetsas. Attesa GilaAlle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato.

Temi più discussi: Milan, Gerry Cardinale al raduno con l’elicottero. Il paragone con Silvio Berlusconi all’Arena nel 1986; Cardinale come Berlusconi: l'arrivo al raduno del Milan in elicottero; Milan, oggi il raduno. E Cardinale arriva in elicottero; Al via il raduno del Milan, al primo allenamento anche Cardinale.

Di Stefano: Cardinale? Oggi è la faccia del Milan. E' il vero anno zero #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Milan, Cardinale è arrivato a Milanello. Previsto summit di mercato con AmorimGiornata importante per il Milan e per Gerry Cardinale, che è arrivato a Milanello e che in giornata avrà un incontro con Ruben Amorim, neo tecnico rossonero, per parlare e programmare il mercato dell ... tuttomercatoweb.com

COMUNICATO UFFICIALE: AC MILAN APPOINTS MASSIMO CALVELLI AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER. reddit

Milan, Cardinale come Berlusconi e Ramos senza scaramanzia: i due gesti simbolici collegati alla storia del clubMilan, Cardinale a Milanello con l'elicottero come Berlusconi e Ramos senza scaramanzia accanto alla maglia numero 9: i due gesti simbolici collegati alla gloriosa storia del club ... sport.virgilio.it