Carceri in Calabria assegnati 39 agenti di polizia penitenziaria | 13 in arrivo a Reggio

Nel sistema penitenziario calabrese sono stati assegnati 39 agenti di polizia penitenziaria, con 13 di questi in arrivo presso il carcere di Reggio Calabria. La decisione è stata comunicata dal governo e rappresenta un intervento diretto nelle strutture della regione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi di arrivo o sui dettagli delle assegnazioni.