Carceri in Calabria assegnati 39 agenti di polizia penitenziaria | 13 in arrivo a Reggio
Nel sistema penitenziario calabrese sono stati assegnati 39 agenti di polizia penitenziaria, con 13 di questi in arrivo presso il carcere di Reggio Calabria. La decisione è stata comunicata dal governo e rappresenta un intervento diretto nelle strutture della regione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi di arrivo o sui dettagli delle assegnazioni.
"Il governo guidato da Giorgia Meloni conferma con i fatti l'attenzione verso il sistema penitenziario e, in particolare, verso gli istituti calabresi. Con l'assegnazione dei nuovi agenti del 186 corso della polizia penitenziaria rafforziamo in modo concreto la presenza dello Stato, garantendo un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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