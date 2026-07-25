Carburanti il Governo verso il quinto taglio delle accise | cosa prevede il nuovo decreto

Il governo sta preparando un quinto taglio delle accise sui carburanti, incluso il gasolio che ha superato i 2 euro al litro. Il nuovo decreto dovrebbe ridurre le tasse su benzina e gasolio, con un intervento immediato per calmierare i prezzi alla pompa. La misura si inserisce in un pacchetto di interventi economici già annunciati, senza indicare ancora le cifre esatte o la durata. La decisione viene presa in risposta all’aumento dei costi per i consumatori.

Con il gasolio che ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro, era solo questione di tempo prima che il Governo rimettesse mano alle accise. Dopo un lungo e attento confronto, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno deciso che sia il caso di intervenire sulla tassazione indiritta dei carburanti. Al centro del dibattito c’è la riattivazione della cosiddetta accisa mobile, che tenderà a scendere ogni qualvolta il prezzo del greggio torni a salire. Quanto costano il carburante alla pompa e il greggio. A guardare i dati forniti dall’ Osservatorio Prezzi risulta che i prezzi dei listini sono saliti in modo estremamente rapido. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Accise sui carburanti: il governo Meloni taglia di 20 centesimi (25 con lIva)

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