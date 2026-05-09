Il governo ha deciso di prorogare fino al 22 maggio il taglio delle accise sui carburanti, originariamente previsto fino al 9 maggio. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che è in fase di pubblicazione il decreto ministeriale che estende la misura, mantenendo così in vigore lo sconto sui carburanti per alcuni giorni in più. La proroga è stata annunciata come una decisione già presa e confermata con la pubblicazione ufficiale del decreto.

Scadeva il 9 maggio il taglio delle accise e il ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto, facendo sapere che “è in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l’attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi”. La risposta del governo alla crisi di Hormuz “è stata immediata”: le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo in videomessaggio all’evento “L’agricoltura, il futuro” di Confagricoltura, in corso a Milano. Carburanti, proroga fino al 22 maggio del taglio delle accise. “Abbiamo adottato provvedimenti per ridurre le accise sui carburanti e abbiamo presentato un pacchetto di misure a sostegno delle nostre imprese” ha spiegato Tajani, mentre all’Unione Europea sono state chieste “risposte straordinarie” in merito al caro energia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caro-carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 22 maggio: il decreto del Mef, promessa mantenuta

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