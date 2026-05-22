Carburanti da Chigi un nuovo decreto per il taglio delle accise | A sostegno dei cittadini

Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede una riduzione delle accise sui carburanti, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a fronteggiare i rincari legati alla crisi energetica. La decisione arriva in un momento in cui l’interruzione delle forniture d’energia nella regione dello Stretto di Hormuz ha portato a un aumento dei prezzi alla pompa. La misura mira a contenere gli effetti dell’aumento dei costi sui consumatori e a garantire un sostegno economico durante questo periodo di incertezza.

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