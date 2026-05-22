Carburanti da Chigi un nuovo decreto per il taglio delle accise | A sostegno dei cittadini
Il governo ha approvato un nuovo decreto che prevede una riduzione delle accise sui carburanti, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a fronteggiare i rincari legati alla crisi energetica. La decisione arriva in un momento in cui l’interruzione delle forniture d’energia nella regione dello Stretto di Hormuz ha portato a un aumento dei prezzi alla pompa. La misura mira a contenere gli effetti dell’aumento dei costi sui consumatori e a garantire un sostegno economico durante questo periodo di incertezza.
La crisi energetica provocata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz continua a produrre i suoi effetti sulle tasche dei cittadini. Il governo Meloni è più volte intervenuto per contenere l'impennata dei prezzi ai distributori di benzina e oggi il Consiglio dei Ministri si riunirà nuovamente per varare un nuovo decreto-legge che servirà a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino alla prima settimana di giugno. Nel provvedimento, previste misure a favore degli autotrasportatori che oggi incontreranno il governo per tentare di scongiurare lo sciopero dei Tir indetto dal 25 al 29 maggio. Per il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, la manovra andrà a "sostegno dell'autotrasporto, del trasporto pubblico locale". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caro carburanti, Giorgetti: Nuovo taglio delle accise per tutto Aprile
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