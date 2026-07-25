Carburanti ancora spinta al rialzo | a Milano punte oltre i 2,6 euro al litro

Resta forte tensione la sui prezzi dei carburanti con il gasolio che ormai si è assestato sopra i 2 euro al litro. In attesa del nuovo intervento tramite decreto del Governo, su cui si sono confrontati la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti venerdì, arrivano nuovi segnali poco incoraggianti per gli automobilisti proprio mentre è in corso un week end da bollino rosso per l’esodo estivo. Intanto il ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit) Adolfo Urso a Tgcom 24 ha precisato in merito all’ipotesi di introdurre le accise mobili che «è una valutazione che sta facendo il ministero competente, cioè il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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