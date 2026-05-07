Carburanti prezzo benzina ancora in salita | self a 1,937 euro al litro

Il prezzo della benzina in Italia continua a salire e oggi, giovedì 7 maggio 2026, il costo del self si attesta a 1,937 euro al litro. La variazione interessa le principali stazioni di servizio, con valori che si mantengono in aumento rispetto ai giorni precedenti. La situazione riguarda sia le aree urbane che le zone più periferiche, influenzando i consumatori di tutto il paese.

(Adnkronos) – Cresce ancora il prezzo della benzina in Italia. Oggi, giovedì 7 maggio 2026, il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit,il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il prezzo dei carburanti continua a salire: il diesel sfiora i 2 euro al litro, male anche la benzinaOrmai ci siamo abituati a vedere il tabellone del distributore di turno con i prezzi che aumentano di giorno in giorno.

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In tutta Italia la benzina costa più di 1,90 euro al litro, con punte di 1,95 euro al litro. In pratica sta raggiungendo il gasolio, a 2 euro al litro. https://auto.everyeye.it/notizie/caro-carburanti-prezzi-stelle-verde-benzina-tocca-record-2023-876401.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

Dall'Italia verso Israele entrano petrolio e carburanti, che servono anche a rifornire bombardieri e tank delle forze armate che ha compiuto un genocidio a gaza e che ora sta radendo al suolo il sud del Libano. Ne parliamo domenica, in un'inchiesta realizzata c x.com