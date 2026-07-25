Resta forte tensione la sui prezzi dei carburanti con il gasolio che ormai si è assestato sopra i 2 euro al litro. In attesa del nuovo intervento tramite decreto del Governo, su cui si sono confrontati la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti venerdì, arrivano nuovi segnali poco incoraggianti per gli automobilisti proprio mentre è in corso un week end da bollino rosso per l’esodo estivo. Le rilevazioni effettuate dall’agenzia Ansa segnano una temperatura altissima dei prezzi dei carburanti. Secondo quanto riportato, a Milano la benzina supera i 2,6 euro al litro in un distributore nella zona residenziale di via Correggio, e nella maggior parte degli impianti sfonda la soglia dei due euro con i prezzi maggiori soprattutto in tangenziale (2,189 a Muggiano, 2,439 servito o 2,339 servito ad Assago). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Carburanti, ancora spinta al rialzo: a Milano punte da 2,6 euro al litro

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