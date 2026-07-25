Un appello è stato lanciato per salvare il monumento dedicato a Luzzatto. La richiesta coinvolge cittadini, associazioni, imprese e l’amministrazione comunale. Si chiede di intervenire per restituire dignità al simbolo storico della città. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma l’obiettivo è preservarlo e tutelarlo. La questione riguarda la tutela del patrimonio cittadino e la sua conservazione nel tempo.

Un appello rivolto alla comunità sangiovannese, alle associazioni, alle imprese e all’amministrazione comunale affinché venga restituita dignità a uno dei simboli della storia cittadina. A lanciarlo è l’ex consigliere comunale Francesco Carbini, che con una lettera aperta richiama l’attenzione sul monumento dedicato ad Attilio Luzzatto, da oltre sessant’anni in stato di abbandono. "Ci sono simboli che definiscono l’identità profonda di una comunità, testimonianze capaci di raccontare da dove veniamo e chi ha permesso a questa terra di crescere", scrive indicando proprio nel monumento uno dei luoghi della memoria oggi "dimenticato e consumato da oltre sessant’anni di incuria e fatiscenza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carbini: "Salvare il monumento a Luzzatto"

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