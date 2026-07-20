Oggi, circa 100 ricercatori precari della ricerca oncologica hanno organizzato un sit-in davanti a un istituto di ricerca. La protesta è iniziata questa mattina e si concentra sulla loro condizione lavorativa, con l’obiettivo di chiedere maggiore stabilità e risorse. La sigla sindacale che li sostiene ha dichiarato che il loro obiettivo è “salvare la ricerca per salvare il futuro”. I ricercatori lavorano quotidianamente per combattere il cancro.

Ci sono ricercatori che ogni giorno lavorano per sconfiggere il cancro, e che oggi si trovano a dover lottare anche per il proprio futuro. Nel pomeriggio di oggi, davanti all'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" di Napoli, si è tenuto un sit-in promosso dalla FP CGIL Campania per tenere accesa l'attenzione sulla condizione di precarietà che coinvolge quasi cento persone tra ricercatori e borsisti dell'Istituto. Sono 44 i lavoratori precari impiegati tra fondi PNRR e PNC, tra Ricercatori Sanitari e Collaboratori Professionali di Ricerca Sanitaria, con scadenze contrattuali ravvicinate: sei contratti termineranno già ad agosto, altri nei mesi successivi, fino ai 24 in scadenza a febbraio 2027. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Pascale, sit-in per 100 precari della ricerca oncologica. Fp Cgil: «Salvare la ricerca per salvare il futuro»

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