a trezzano vandalizzato il monumento a falcone

Alla vigilia del 23 maggio, un monumento dedicato a Falcone è stato vandalizzato a Trezzano. Sono stati danneggiati alcuni elementi della struttura e scritte sono state lasciate sulla superficie. Non sono stati segnalati danni fisici alle persone, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. La vicenda si inserisce nel contesto delle commemorazioni per il Giorno della Legalità, celebrato ogni anno il 23 maggio. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali responsabili.

Alla vigilia del 23 maggio, data in cui si celebra il Giorno della Legalità per ricordare le vittime della mafia e chi ha sacrificato la propria vita nella lotta contro la criminalità organizzata, a Trezzano sul Naviglio è stato danneggiato il monumento dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e delle persone che persero la vita con lui nella strage di Capaci. La lastra in marmo del monumento è stata trovata vandalizzata nella notte precedente alla ricorrenza simbolo della lotta alla mafia. Un gesto che ha suscitato immediata indignazione nella comunità cittadina e tra le istituzioni locali. Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone venne assassinato da Cosa Nostra insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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