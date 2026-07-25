Tadej Pogacar si avvicina al quinto successo al Tour de France dopo aver vinto la ventesima tappa. La gara si è conclusa con la vittoria di Carapaz nella stessa tappa. La corsa prosegue con Pogacar in testa, mentre Carapaz ha concluso al secondo posto. La classifica generale rimane invariata, con Pogacar in posizione di vantaggio. La prossima tappa si svolgerà tra le montagne francesi.

Tadej Pogacar verso il quinto Tour de France. ALPE D’HUEZ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si avvicina al quinto trionfo al Tour de France. Il ciclista sloveno della UAE Emirates ha confermato la sua superiorità nella ventesima tappa dell’edizione 2026, coprendo i 170,9 chilometri da Le Bourg-d’Oisans all’Alpe d’Huez e chiudendo al quarto posto. Il suo vantaggio sui rivali si è dimostrato rassicurante, consolidando la sua posizione di leader nella classifica generale. La vittoria di Richard Carapaz. L’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha tagliato il traguardo per primo, festeggiando così la sua decima vittoria in un grande giro, di cui tre ottenute al Tour de France. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carapaz trionfa nella ventesima tappa, mentre Pogacar conquista il Tour de France.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡RICHARD CARAPAZ REVIENTA EN EXPLOSIVA ETAPA 14! VINGEGAARD Intenta SOBREVIVIR HOY - TOUR FRANCIA

Notizie e thread social correlati

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, ventesima tappa: Carapaz trionfa anche all’Alpe d’HuezRichard Carapaz ha vinto la ventesima tappa del Tour de France 2026, corsa tra Le Bourg d’Oisans e l’Alpe d’Huez, lunga 170,9 chilometri.

Tour de France 2026, Carapaz trionfa in solitaria nella 18ª tappa: Pogacar resta in maglia giallaRichard Carapaz ha vinto in solitaria la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcieres Merlette, lunga 185,2 km.

Temi più discussi: Carapaz show a Orcieres-Merlette! Big tutti insieme, Pogacar perde McNulty; Tour de France, risultati e ordine d'arrivo 19^ tappa: le classifiche generali aggiornate; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Carapaz vince di forza a Orcières-Merlette, rimandata a domani la lotta tra i big; Tour de France 2026, Richard Carapaz si accontenta: L’obiettivo era la maglia a pois. Domani ci riprovo.

[Thread di previsioni] Tour de France 2026 - Tappa 19: Gap > L'Alpe d'Huez (2.UWT) reddit

Pogacar ipoteca il suo 5° Tour de France. Carapaz vince la penultima tappa, è maglia a poisNulla toglierà a Tadej Pogacar il trionfo dei Campi Elisi di Parigi, dove chiuderà da Maglia gialla portando a casa il suo quinto Tour de France. Ma ancora una volta a prendersi la scena di questa edi ... tuttosport.com

Ordine d’arrivo Tour de France 2026, ventesima tappa: Carapaz trionfa anche all’Alpe d’HuezRichard Carapaz, da autentico campione di razza, conquista il secondo successo parziale in questa edizione e trionfa nella frazione regina del Tour de ... oasport.it