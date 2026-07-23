Tour de France 2026 Carapaz trionfa in solitaria nella 18ª tappa | Pogacar resta in maglia gialla

Da gazzettadelsud.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Richard Carapaz ha vinto in solitaria la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcieres Merlette, lunga 185,2 km. La fuga dell’atleta si è conclusa con un vantaggio significativo sui inseguitori. Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, senza perdere terreno rispetto ai rivali. La tappa si è svolta su un percorso impegnativo e montano.

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Richard Carapaz compie una prova di forza e vince per distacco la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron - Orcieres Merlette, di 185,2 km. L'ecuadoriano della EF Education Easy-Post, inseritosi nella fuga di giornata, attende il momento più propizio per liberarsi della compagnia e volare verso la sua nona affermazione in un grande giro, la seconda alla Grande Boucle. Il podio della tappa Alle spalle del campione olimpico di Tokyo 2020 si piazzano lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike). Quarto posto per il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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