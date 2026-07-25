Capacità di intendere e di volere e ricongiungimenti Il Colle vigila sul governo

Da ilmanifesto.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo sta monitorando la situazione in relazione a questioni legali sulla capacità di intendere e di volere e sui ricongiungimenti familiari. Contestualmente, i sondaggi mostrano un calo di consensi per un partito di maggioranza. La presenza di un ufficiale militare che ha sollevato polemiche ha contribuito a questa dinamica, creando tensioni politiche e sociali.

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Sarà per i sondaggi che, per la prima volta registrano un progressivo calo di FdI, oppure perché la presenza di Vannacci che la sfida sul suo stesso terreno le risulta. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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