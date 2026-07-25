Capacità di intendere e di volere e ricongiungimenti Il Colle vigila sul governo

Notizia in breve

Il governo sta monitorando la situazione in relazione a questioni legali sulla capacità di intendere e di volere e sui ricongiungimenti familiari. Contestualmente, i sondaggi mostrano un calo di consensi per un partito di maggioranza. La presenza di un ufficiale militare che ha sollevato polemiche ha contribuito a questa dinamica, creando tensioni politiche e sociali.