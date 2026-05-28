Garlasco disposta consulenza psichiatrica su Andrea Sempio per valutare capacità di intendere e volere

È stata disposta una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, l’unico indagato nel nuovo filone dell’inchiesta di Garlasco, per valutare la sua capacità di intendere e volere. La decisione riguarda l’analisi dello stato mentale dell’indagato e sarà affidata a un professionista del settore. La consulenza si inserisce nelle procedure legali in corso e mira a chiarire aspetti legati alla sua responsabilità penale.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, il 38enne indagato per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi nel filone bis del delitto di Garlasco. Come da prassi in tali casi, il perito dovrà accertare la capacità di intendere e volere di Sempio e la sua imputabilità, ma non solo. L’incarico relativo alla perizia psichiatrica su Andrea Sempio è stato affidato allo psichiatra Roberto Catanesi. Come si legge in un comunicato della Procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone, Catanesi dovrà accertare “l’eventuale sussistenza” in Sempio “di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere, con riferimento ai fatti per cui si procede e al momento della loro realizzazione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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