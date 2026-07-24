Imputabilità dei minori il governo cambia le regole | dai 14 anni si presume la capacità di intendere e di volere

Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le regole sull’imputabilità dei minori. Da ora, si presume che i giovani dai 14 anni abbiano capacità di intendere e di volere. La legge mira a garantire risposte più rapide in casi che coinvolgono ragazzi tra i 14 e i 18 anni.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo disegno di legge che cambia l’approccio alla giustizia minorile. Obiettivo dichiarato: dare una risposta più rapida alla crescita di episodi che vedono protagonisti ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Fino a oggi il giudice doveva verificare, caso per caso, se un minorenne fosse in grado di capire e di volere ciò che faceva. Con la norma varata dal Governo quell’impostazione salta. D’ora in poi “la capacità di intendere e di volere si presume”. Toccherà alla difesa dimostrare il contrario. Non è un abbassamento dell’età penale, precisa il ministro della Giustizia Carlo Nordio. I 14 anni restano la soglia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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