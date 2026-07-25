Cantieri che giovano alla competitività Puntiamo sulla Zls

La firma del protocollo sul Passante di Bologna coinvolge Regione, Ministero dei Trasporti, Comune e Autostrade per l’Italia. Questo accordo rappresenta un passo importante per lo sviluppo dei cantieri legati alla Zona logistica speciale (Zls). L’obiettivo è migliorare la competitività attraverso interventi infrastrutturali che favoriscono la mobilità e la crescita economica. La collaborazione tra le istituzioni si è concretizzata con questa intesa ufficiale.

Grazie all’impegno della Regione e del presidente de Pascale, la sottoscrizione del protocollo sul Passante di Bologna con il Ministero dei Trasporti, Comune di Bologna e Autostrade per l’Italia, è stata un grande passo avanti. L’ampliamento dell’ A14 con la quarta corsia, il suo inserimento tra gli interventi che partiranno per primi e l’allargamento dell’A13 sono interventi che gioveranno allo sviluppo e alla competitività dei nostri territori. Ora dobbiamo perseverare con grande impegno, insieme alle categorie economiche, nella nostra azione di stimolo sul tema delle infrastrutture, per dare uno slancio alla crescita e alla fiducia. Più... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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